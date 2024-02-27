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Багато сонця та до +17 градусів: чи очікувати завтра в усіх регіонах України на гарну погоду

Укрїна , Вівторок 27 лютого 2024 12:53
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Багато сонця та до +17 градусів: чи очікувати завтра в усіх регіонах України на гарну погоду Фото: погода в Україні 28 лютого буде сонячною та без опадів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні очікується сонячна та суха погода. Протягом дня позначки термометрів в деяких регіонах сягатимуть +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, незначних морозів 28 лютого варто очікувати тільки вночі. Натомість вдень на території усієї країни спостерігатиметься "плюсова температура" та сонячна погода.

Протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на заході +10+17 градусів, на сході до +4+7 градусів.

Вітер завтра південно-східний, помірний.

Погода у Києві

У Києві 28-го лютого опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Найближчої ночі 0+2 градуси, на околицях до -1, завтра вдень близько +10 градусів.

Загальний прогноз на найближчі дні

Надалі в Україні суха погода триватиме. Дощів не очікується.

Температура повітря буде теплішою на заході, холодніше на сході. Загалом - в межах +7+12 градусів.

Погода в Україні

Середня місячна температура в березні 2024 року прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Нагадаємо, 2023 рік у Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року внаслідок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року в столиці склала 10,8 градуса тепла, що на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік відзначився рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень.

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