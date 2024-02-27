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ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове

Вівторок 27 лютого 2024 16:01
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ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове Ілюстративне фото: ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону 27 лютого.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєвєрне та Степове", - сказав Лиховій.

За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців. При цьому запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора і вночі. Ворог зазнав тут великих втрат.

ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове

Він зауважив, що якщо досі противник намагався вести штурми малими групами, то наразі ці штурмові групи мають чисельність до взводу, а іноді і до роти.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине.

До цього, 25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

При цьому, 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине. Детальніше про це і про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, - в матеріалі РБК-Україна.

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