ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 08:48
UA EN RU
Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні" Фото: уряд затвердив торговельну марку "Зроблено в Україні" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Усі підприємства зможуть використовувати торговельну марку "Зроблено в Україні" безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 лютого 2024 р. № 197.

Зокрема, уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

Кабмін затвердив зображення торговельної марки &quot;Зроблено в Україні&quot;

Міністерству економіки доручено подати заявку на державну реєстрацію торговельної марки, розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зображення.

Постановою рекомендується державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності використовувати зображення торговельної марки відповідно до технічного стандарту (брендбуку).

"Використання затвердженого цією постановою зображення торговельної марки державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі", - йдеться в постанові.

Програма кешбеку "Купуй українське"

Президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" 26 лютого заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. За його словами, відповідне доручення уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цього річ.

Останні дані Держстату свідчать, що у 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, вироблених на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році – 53,2%, у 2017 році – 52,3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади