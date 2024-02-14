Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Україна знищила російський великий десантний корабель "Цезар Куніков", для оборони Авдіївки залучать резерви, а в Брюсселі відбулося вже 19-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Україна потопила корабель "Цезар Куніков"

ГУР спільно із ЗСУ за допомогою надводних дронів Magura V5 знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". В момент ураження судно перебувало в територіальних водах України поблизу Алупки. ВДК отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Детальніше про цей корабель РБК-Україна писало в матеріалі.

Удар по Селидовому

Російські війська вночі двічі атакували Селидове на Донеччині. Удари прийшлися по житловій п'ятиповерхівці та по пологовому відділенню лікарні. Внаслідок атаки загинуло 3 людей, а ще 13 поранено. Пошуково-рятувальні роботи завершили.

Який вигляд має місто після ракетних ударів по будинках і лікарні - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Оборона Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спільної поїздки на фронт з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив, що для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Також на цих напрямках проведуть перегрупування військ і сил, щоб зупинити наступ ворога.

Україна

Політика

До Києва приїхали державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та міністерства закордонних справ Німеччини Томас Баґґер. Вони обговорять з українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС.

Кордон

Станом 14 лютого, польські фермери на кордоні з Україною блокують п’ять пунктів пропуску. У черзі на в'їзд в Україну перебувають близько 1300 транспортних засобів, найбільше навпроти КПП "Ягодин" та "Рава-Руська", про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

Перший "Рамштайн" Сирського

Головком ЗСУ Олександр Сирський вперше взяв участь у зустрічі партнерів України у форматі "Рамштайн". Зустріч цього разу проходить у онлайн-форматі, оскільки глава Пентагону Ллойд Остін не зміг приїхати в Брюссель через госпіталізацію.

Київ

У Києві кількість жертв російської атаки 7 лютого зросла до 5 людей. В лікарні померла постраждала.

Вибух в автомобілі у Чернігові

Чоловік, який вчора постраждав внаслідок вибуху в автомобілі у Чернігові, помер у лікарні. Причиною інциденту, як пишуть ЗМІ, ймовірно, був вибух гранати.

НАБУ

НАБУ виявило нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти.

"Дія"

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку "Дія". Тепер його можуть використовувати розробники з інших країн.

Курс

Долар дорожчає четвертий день поспіль. Офіційний курс на 15 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,1734 грн за 1 долар (+0,0470 грн).

Світ

НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про безпрецедентне зростання інвестицій країн-членів Альянсу в оборону. Так, цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету блоку з витрат на оборону - 2% ВВП.

ЄС

Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання ракет Росії, які використовуються проти України, пише Bloomberg.

США

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він наразі не збирається ставити на голосування підтриманий Сенатом законопроєкт, який містить допомогу Україні. Оскільки, за його словами, зараз "є більш нагальні законопроєкти".

Нідерланди

Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання дронів для України, заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен. Вона наголосила, що ця коаліція посилить наступальні можливості української армії.

Канада

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України, заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн".

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