До Києва з візитом прибули держсекретарі Мінекономіки та МЗС Німеччини

Сьогодні, 14 лютого, до Києва з візитом прибули державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та міністерства закордонних справ ФРН Томас Баґґер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт держсекретаря Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

"Разом з моїм колегою державним секретарем Томасом Баґґером з МЗС Німеччини я прибув сьогодні вранці до Києва. Ми будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС", - написав Фласбарт.

Gemeinsam mit meinem Kollegen Staatssekretär Thomas Bagger vom ⁦@AuswaertigesAmt⁩ bin ich heute Morgen in Kyiv angekommen. Wir werden mit unseren ukrainischen Partnern die Zusammenarbeit beim Wiederaufbau und beim EU-Beitritt besprechen. pic.twitter.com/P4mvGP0lIl — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) February 14, 2024

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, якого увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Київ в подальшій допомозі та співпраці у галузі охорони здоров'я.