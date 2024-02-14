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До Києва з візитом прибули держсекретарі Мінекономіки та МЗС Німеччини

Середа 14 лютого 2024 16:35
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До Києва з візитом прибули держсекретарі Мінекономіки та МЗС Німеччини Фото: державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та міністерства закордонних справ ФРН Томас Баґґер (twitter.com/JochenFlasbarth)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 14 лютого, до Києва з візитом прибули державні секретарі Міністерства економічного співробітництва та розвитку Йохен Фласбарт та міністерства закордонних справ ФРН Томас Баґґер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт держсекретаря Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

"Разом з моїм колегою державним секретарем Томасом Баґґером з МЗС Німеччини я прибув сьогодні вранці до Києва. Ми будемо обговорювати з нашими українськими партнерами співпрацю з відновлення та вступу до ЄС", - написав Фласбарт.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot та IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, якого увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Київ в подальшій допомозі та співпраці у галузі охорони здоров'я.

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