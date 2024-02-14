Країни НАТО збільшують витрати на оборону через побоювання Трампа

Цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу з витрат на оборону - 2% ВВП.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Проте деякі союзники ще мають пройти шлях", - сказав Столтенберг і додав, що країни "досягають реального прогресу".

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Ця заява була зроблена в той момент, коли Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за заяву, що той дозволить Росії атакувати членів НАТО, які не витратили кошти. Президент США назвав ці висловлювання "небезпечними" та "антиамериканськими".

Столтенберг раніше попередив у відповідь на коментарі Трампа, що "будь-яке припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підриває всю нашу безпеку".

Члени Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" під керівництвом США, яка координує постачання зброї приблизно 50 країнам, зустрінуться у Брюсселі 14 лютого, а наступного дня зберуться міністри оборони країн НАТО.

За словами високопоставленого дипломата НАТО, перспектива повернення Трампа до Білого дому спровокувала активні розмови серед союзників про те, що Європа може зробити, щоб гарантувати, що США будуть інвестувати у трансатлантичну безпеку.

Крім збільшення видатків на оборону та допомоги Україні, союзникам також необхідно приділяти більше часу роботі над питаннями, які президент США визнає важливими, включаючи Китай, сказав анонімний дипломат.

Скандальна заява Трампа

Нагадаємо, під час політичного мітингу 10 лютого в Південній Кароліні Трамп поскаржився на те, що він назвав "простроченими" платежами з боку деяких країн НАТО, і розповів минулій розмові з главою "великої країни" про напад Росії на такі країни.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп неназваному лідеру.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників.