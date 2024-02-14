Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви, - Сирський

Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Також на цих напрямках проведуть перегрупування військ і сил, щоб зупинити наступ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Відповідне рішення було ухвалене після візиту нового головнокомандувача та міністра оборони Рустема Умєрова на Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Сирський зазначив, що для зниження наступального потенціалу окупантів буде проведено перегрупування українських військ та будуть залучені резерви.

"За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження його наступального потенціалу", - повідомив він.

Сирський також обговорив з командирами питання бойового забезпечення підрозділів.

"З огляду на швидку зміну обстановки на полі бою, делегував командирам повноваження самостійно приймати відповідні невідкладні рішення задля збереження життя особового складу", - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що окупанти на Авдіївському та Куп'янському напрямках нарощують свої зусилля, кидаючи на "м'ясні штурми" десятки та сотні солдат, обстрілюють прифронтові території. Водночас Сили оборони завдають ворогу втрат. Тільки на Авдіївському напрямку минулої доби українські захисники відбили 29 атак російських окупантів.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що Сирський та Умєров вирушили на фронт, щоб оглянути ситуацію в районі Авдіївки, Куп'янська та Ламана.

Фото: Сирський та Умєров побували на фронті (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Бої за Авдіївку

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

У ЗСУ вважають, що якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, це ускладнить логістику наших військ.

Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення - читайте у нашому матеріалі.