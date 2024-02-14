ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пекельна ніч. Який вигляд має Селидове після ракетних ударів по будинках і лікарні: фото, відео

Селидове, Середа 14 лютого 2024 13:11
UA EN RU
Пекельна ніч. Який вигляд має Селидове після ракетних ударів по будинках і лікарні: фото, відео Фото: окупанти двічі за ніч вдарили по Селидовому, атакувавши будинок та пологове відділення (facebook.com/don.gunp)
Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ цієї ночі завдали чотирьох ракетних ударів по місту Селидове Донецької області. Окупанти прямим влучанням зруйнували корпус лікарні, а також вдарили по 5-поверхівці. Серед загиблих внаслідок атаки дитина та вагітна жінка, а понад десяток людей поранені.

РБК-Україна в матеріалі нижче показує, який вигляд має Селидове після пекельної ночі.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Донецької ОВА, Нацполіції, МВС, ДСНС, та Офісу генпрокурора

Станом на цю мить відомо про 3 загиблих (серед них дитина та вагітна жінка) та ще 12 - поранених (з них 4 дитини).

Пряме влучання в лікарню

Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

По лікарні росіяни поцілили двома ракетами. Окупанти вбили трьох пацієнтів - 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має виповнитися шість місяців.

Фото: у Селидовому прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні (facebook.com/don.gunp)

Удар по п'ятиповерхівці

За годину до удару по лікарні путінські війська ударили по п'ятиповерхівці - 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Фото: росіяни зруйнували 5-поверхівку в Селидовому (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Внаслідок чого отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей - 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники.

Фото: рятувальна операція в Селидовому (t.me/dsns_telegram)

Крім того, в місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.

Чим били росіяни

За попередньою інформацією, росіяни били ракетами "Іскандер-М" і С-300.

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів - важкі.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни двічі за ніч атакували Селидове. Зокрема, о 23:30 окупанти завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку, а об 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ракети Війна Росії проти України Ракетний удар
NEWS
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна
Одне з найновіших суден РФ. Що відомо про ВДК "Цезар Куніков", який знищила Україна
DAILY
Страхування життя та майна під час війни: скільки коштує поліс та кому його не продадуть
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Страхування життя та майна під час війни: скільки коштує поліс та кому його не продадуть