Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", для обороны Авдеевки привлекут резервы, а в Брюсселе состоялось уже 19-е по счету заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Украина потопила корабль "Цезарь Куников"

ГУР совместно с ВСУ с помощью надводных дронов Magura V5 уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки. БДК получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Детальнее об этом корабле РБК-Украина писало в материале.

Удар по Селидово

Российские войска ночью дважды атаковали Селидово в Донецкой области. Удары пришлись по жилой пятиэтажке и по родильному отделению больницы. В результате атаки погибли 3 человека, а еще 13 ранены. Поисково-спасательные работы завершены.

Как выглядит город после ракетных ударов по домам и больнице - узнайте в материале РБК-Украина.

Оборона Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время совместной поездки на фронт с министром обороны Рустемом Умеровым заявил, что для обороны Авдеевки и Купянска будут привлечены резервы. Также на этих направлениях проведут перегруппировку войск и сил, чтобы остановить наступление врага.

Украина

Политика

В Киев приехали государственные секретари Министерства экономического сотрудничества и развития Йохен Фласбарт и министерства иностранных дел Германии Томас Баггер. Они обсудят с украинскими партнерами сотрудничество по возобновлению и вступлению в ЕС.

Граница

По состоянию на 14 февраля, польские фермеры на границе с Украиной блокируют пять пунктов пропуска. В очереди на въезд в Украину находятся около 1300 транспортных средств, больше всего напротив КПП "Ягодин" и "Рава-Русская", об этом сообщил в интервью РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Первый "Рамштайн" Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский впервые принял участие во встрече партнеров Украины в формате "Рамштайн". Встреча в этот раз проходит в онлайн-формате, поскольку глава Пентагона Ллойд Остин не смог приехать в Брюссель из-за госпитализации.

Киев

В Киеве количество жертв российской атаки 7 февраля возросло до 5 человек. В больнице скончалась пострадавшая.

Взрыв в автомобиле в Чернигове

Мужчина, вчера пострадавший в результате взрыва в автомобиле в Чернигове, скончался в больнице. Причиной инцидента, как пишут СМИ, вероятно, был взрыв гранаты.

НАБУ

НАБУ выявило новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты.

"Дія"

Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее открыть код приложения "Дія". Теперь его могут использовать разработчики из других стран.

Курс

Доллар дорожает четвертый день подряд. Официальный курс на 15 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,1734 грн за 1 доллар (+0,0470 грн).

Мир

НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о беспрецедентном росте инвестиций стран-членов Альянса в оборону. Так, в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель блока по расходам на оборону - 2% ВВП.

ЕС

Европейский союз предложил ввести санкции против Северной Кореи за предоставление ракет России, которые используются против Украины, пишет Bloomberg.

США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что пока не собирается ставить на голосование поддержанный Сенатом законопроект, содержащий помощь Украине. Поскольку, по его словам, сейчас "есть более актуальные законопроекты".

Нидерланды

Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам дронов для Украины, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Она подчеркнула, что эта коалиция усугубит наступательные возможности украинской армии.

Канада

Канада выделит 60 млн канадских долларов (около 44 млн долларов США) на оборону Украины, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайн".

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