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Джонсон заявив, що Палата представників США зараз не розглядатиме допомогу Україні

Вашингтон, Середа 14 лютого 2024 15:07
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Джонсон заявив, що Палата представників США зараз не розглядатиме допомогу Україні Фото: спікер Палати представників США Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зараз не виноситиме на розгляд проєкту щодо фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джонсона у коментарі журналісту Джейку Шерману.

Джонсон зазначив, що сьогодні не виноситиме на розгляд та голосування у Палаті представників документ щодо продовження фінансування міжнародної допомоги.

"Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні терміни, і саме на цьому зараз зосереджено увагу Палати представників", - сказав він журналісту.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

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