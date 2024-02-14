ЄС запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за відправку ракет Росії, - Bloomberg

Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання ракет Росії, які використовуються проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Євросоюз запропонував включити до списку міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро - урядовий орган, який контролює програму балістичних ракет КНДР.

"Балістичні ракети, спроектовані, розроблені та вироблені Північною Кореєю, використовувалися російськими збройними силами проти України", - йдеться в документі ЄС, з яким ознайомився Bloomberg.

Видання зазначає, що Північна Корея також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви постачати обмежені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів набагато більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Ефект від потенційних заходів проти Північної Кореї, які включають заборону на поїздки і заморожування активів, найімовірніше, буде в основному символічним.

Пропоновані санкції, для ухвалення яких необхідна підтримка всіх держав-членів і які можуть змінитися до цього моменту, включають у себе перерахування десятків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у виробництві та постачанні зброї, а також компонентів і машин, необхідних для її створення.

КНДР передала РФ ракети

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявляв про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

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