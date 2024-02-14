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Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України

Середа 14 лютого 2024 13:58
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Нідерланди приєдналися до коаліції безпілотників для України Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди приєднуються до коаліції безпілотників для України. У рамках коаліції Амстердам постачатиме Києву передові безпілотні технології та зміцнюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Це зобов'язання Нідерландів доповнює постачання Україні винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

За словами міністра, для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, виділених на 2024 рік.

"Ми, звісно, знаємо, що безпілотники дуже важливі в цій війні. Саме тому ми долучаємося до коаліції безпілотників, яку Україна створила разом із Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та надаємо саме те, що потрібно Україні", - заявила вона.

Передісторія

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу.

За словами латвійського міністра, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

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