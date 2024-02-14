ua en ru
Ср, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня

Україна, Середа 14 лютого 2024 15:46
UA EN RU
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до максимуму з початку січня. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,1734 грн за 1 долар (+0,0470 грн).

Це максимальне значення із 11 січня (38,1923 грн).

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8684 гривень за 1 євро (-0,2528 грн).

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 38,14-38,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з початку січня

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,40 грн/долар.

Валютна лібералізація

Голова НБУ Андрій Пишний на заході Європейської бізнес-асоціації сьогодні заявив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він формується експортною виручкою та міжнародною фінансовою допомогою.

Він повідомив, що неповернена експортна виручка за час війни зросла майже вдвічі.

Пишний зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча 2022 року такий сценарій здавався нереалістичним.

У жовтні минулого року НБУ провів перший етап лібералізації - перейшов до керованої гнучкості курсу. Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі
Перший "Рамштайн" головкому Сирського: Умеров назвав основні теми зустрічі
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто