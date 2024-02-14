Махінації з закупівлями Міноборони: виявлена ще одна корупційна схема

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України у Telegram.

У межах розслідування щодо закупівель Міноборони з організації харчування детективи підтвердили факти існування корупційної схеми. Вона дозволяла значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

"Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили правоохоронці, схема дозволяла постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові продукти. До прикладу, яйця продавали втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових.

Детективи вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

До слідчих дій залучили Державну аудиторську службу.

НАБУ показало фото документів, вилучених під час проведення слідчих дій. Це лише третина з усього обсягу.

Фото: НАБУ вивчає документи, щоб виявиити схеми під час закупівель Міноборони (t.me/nab_ukraine)

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, минулого року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Пізніше ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень. Йдеться про події 2020-2021 років, коли Міноборони очолював Андрій Таран.

ДБР повідомило, що слідство щодо колишніх чиновників Міноборони завершене. Справу найближчим часом направлять до суду.