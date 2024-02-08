Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Перестановки в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце було призначено Олександра Сирського.

Атака "Шахедів"

Російські війська вночі атакували Україну дронами "Шахед". Окупанти випустили 17 БПЛА, 11 з них збили. Під прицілом ворога опинилися Одеса та Миколаїв. Відомо про пошкодження коледжу, офісних приміщень, житлових будинків та цивільної інфраструктури. Постраждали 2 поліцейських.

ГУР "поклало" програму росіян для управління дронами

ГУР МО здійснило кібератаку на російську програму для управління дронами. Сервери ворога перестали працювати, що призвело до того, що усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і російським силам відмовляється у доступі.

ЗСУ збили Ка-52

На Авдіївському напрямку українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожа "пташка" разом з екіпажем була уражена із ПЗРК.

Путіна мають судити за Маріуполь

Правозахисні організації Human Rights Watch, SITU Research та Truth Hounds опублікували розслідування, присвячене тому, як навесні 2022 року російські війська захоплювали Маріуполь. На їхню думку, за воєнні злочини перед судом мають постати причетні Володимир Путін, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров та інші. Витяги з великого розслідування читайте в матеріалі РБК-Україна.

Україна

Шуфричу оголосили нову підозру

Народному депутату від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, який перебуває під вартою, оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Вбивство заступника мера Нікополя

У Нікополі розстріляли автівку заступника мера міста, чоловік загинув на місті події. Правоохоронці не називають ім'я вбитого, але за даними РБК-Україна, йдеться про Віталія Журавльова.

Також співрозмовники видання розповіли, що одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя - конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року. Наразі нападників шукають. Більше подробиці - в матеріалі.

Скандал з полком спецпризначення у Дніпрі

Нацполіція вирішила розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області. Спецпризначенців переведуть у штурмову бригаду МВС "Лють", а тих, хто відмовиться, звільнять та вручать повістки.

Цьому передував скандал між цими спецпризначенцями та їхнім керівником. Поліціянти бунтували через пропозиції в участі у штурмовій бригаді "Лють".

Електронний військовий квиток

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі йде робота над запровадженням електронного військового квитка, при цьому він буде не в "Дії".

Скандал з "навідницею ТЦК" в Космачі

В Івано-Франківській області поліція перейде на посилений режим після сутички жінок. Напередодні в у селі Космач натовп жінок оточив машину і напав на жінку з дитиною, бо вважали її "навідницею" ТЦК.

Повітрофлотський проспект перейменували

У Києві офіційно перейменували Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України. Це рішення підтримали 88 депутатів Київради.

Платіжки

Українцям перерахують платіжки при наданні неякісних комунальних послуг. Згідно з постановою Кабміну, йдеться про постачання теплоенергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 9 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,5707 грн за 1 долар (-0,0230 грн).

Світ

Санкції ЄС

Bloomberg, що ЄС планує внести у 13-й пакет антиросійських санкцій, який готують до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 55 компаній і понад 60 осіб. Обмеження торкнуться осіб та фірм, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки.

Китай і Росія

Глава Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Згідно з китайськими ЗМІ, сторони не торкалися теми України, а обговорювали майбутню співпрацю тощо. Своєю чергою в Кремлі стверджують, що українське питання все ж лунало, але "коротко".

Польща та Угорщина

В ДПСУ попередили, що 9 лютого польські фермери заблокують три пункти пропуску на кордоні з Україною - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині", а з 12 лютого ще два - "Устилуг" та "Угринів".

Також акції протесту завтра можуть влаштувати й угорські фермери: на автошляху до пункту пропуску "Захонь" (навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, без блокування руху.

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