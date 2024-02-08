Чи чекати на військовий квиток у "Дії": що говорять у Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації працює над включенням воєнного квитка "Дію". Але, скоріше за все, цього не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова Forbes Ukraine .

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", - сказав він.

За його словами, це питання поки що опрацьовується. "Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямі", - додав Федоров.

Функції Дії

"Дія" - це мобільний додаток, веб-портал та бренд цифрової держави в Україні, розроблений Міністерством цифрової трансформації України.

Раніше Федоров неодноразово заявляв, що повісток для військовозобов'язаних на платформі "Дія" не буде ніколи.

Разом з тим Федоров заявив, що в "Дії" планують найближчим часом запустити онлайн-шлюб.

"Можна буде просто одружуватися на "Дії" з відео. Я не робитиму спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружитися по суті на дистанції", - сказав він.

Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти тощо".