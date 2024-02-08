ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 08 лютого 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5707 грн за 1 долар (-0,0230 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,4129 гривень за 1 євро (-0,0906 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 37,55-37,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 38,05 грн/долар.

Заощадження українців

За даними НБУ, на початку 2024 року українці зберігали у банках 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
"Кожна вулиця просякнута болем і жахом". Головне з розслідування HRW про Маріуполь та провину Путіна
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити