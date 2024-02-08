Ні слова про Україну. Сі Цзіньпінь обговорив з Путіним спільне майбутнє і згадав Казахстан

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BJnews.

Сі зазначив, що за минулий рік він двічі зустрічався з Путіним і вони досягли багатьох важливих консенсусів.

"Цього року виповнюється 75 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Росією. Озираючись на пройдений шлях, ми разом пережили безліч бур. У майбутньому перед китайсько-російськими відносинами відкриваються нові можливості для розвитку. Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб продовжувати підтримувати дух взаємної підтримки і дружби поколінь і разом писати нову главу в китайсько-російських відносинах", - заявив він.

При цьому Сі наголосив, що обидві сторони повинні "тісно співпрацювати в стратегічному плані, захищаючи суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн, і рішуче протистояти втручанню зовнішніх сил у їхні внутрішні справи".

"Сторони повинні культивувати нову кінетичну енергію для співпраці між двома країнами, підтримувати стабільність ланцюжка поставок промислової продукції", - заявив лідер Китаю.

Він додав, що Пекін і Москва повинні підтримувати Казахстан у проведенні цього року саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), "зміцнювати єдність і взаємну довіру, забезпечувати регіональну безпеку і стабільність, а також спільні інтереси країн регіону".

Зі свого боку Путін зазначив, що завдяки "спільним зусиллям" двох сторін російсько-китайські відносини досягли "безпрецедентно високого рівня".

Водночас Путін заявив, що Росія твердо дотримується принципу "одного Китаю", виступає "проти будь-яких небезпечних провокацій Китаю щодо тайванського питання і вважає, що будь-які спроби завадити мирному возз'єднанню Китаю не увінчаються успіхом".

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.

Раніше в листопаді Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити обмежувальні заходи, введені країнами ЄС.

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