В Україні перерахують платіжки за неякісні комунальні послуги: деталі рішення уряду

Кабінет міністрів оприлюднив новий Порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на від 6 лютого 2024 року № 127 .

Порядок перерахунку стосується постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Як зазначили в прес-службі Мінінфраструктури, перерахунок здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг.

Зокрема:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Згідно з постаново, виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості - в оплату майбутніх платежів.

Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії або тимчасово окупованих РФ територіях.