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В Україні перерахують платіжки за неякісні комунальні послуги: деталі рішення уряду

Україна, Четвер 08 лютого 2024 09:45
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В Україні перерахують платіжки за неякісні комунальні послуги: деталі рішення уряду Фото: платіжки за комуналку перерахують у разі неякісних комунальних послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів оприлюднив новий Порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на від 6 лютого 2024 року № 127.

Порядок перерахунку стосується постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Як зазначили в прес-службі Мінінфраструктури, перерахунок здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг.

Зокрема:

  • зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;
  • зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
  • перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
  • невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;
  • недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

Згідно з постаново, виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості - в оплату майбутніх платежів.

Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії або тимчасово окупованих РФ територіях.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Це відбудеться після відміни воєнного стану.

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