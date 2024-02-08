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У Києві перейменували Повітрофлотський проспект

Київ, Четвер 08 лютого 2024 13:59
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У Києві перейменували Повітрофлотський проспект Фото: Повітрофлотський проспект у Києві перейменували 8 лютого (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект 8 лютого. Тепер він носитиме назву на честь Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Київради.

"За" перейменування проспекту з Повітрофлотського на проспект Повітряних сил ЗСУ проголосували 88 депутатів Київради з 92. Четверо були відсутні у залі. Тих, хто проголосував проти або утримався, не було.

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект

Що відомо про перейменування проспекту

Повітрофлотський проспект - один із проспектів Києва. Простягається від вулиці Чорновола та проспекту Перемоги до аеропорту Київ. Проходить через Шевченківський та Солом'янський райони.

У жовтні 2023 року за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука військові звернулися з проханням про перейменування проспекту до столичної влади.

Нагадаємо, що 9 лютого 2023 року депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією чи з радянським минулим.

Раніше повідомлялось, що в грудні 2022 року у Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць.

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