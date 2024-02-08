Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Перестановки в ВСУ

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место был назначен Александр Сырский.

Атака "Шахедов"

Российские войска ночью атаковали Украину дронами "Шахед". Оккупанты выпустили 17 БПЛА, 11 из них сбили. Под прицелом врага оказались Одесса и Николаев. Известно о повреждениях колледжа, офисных помещений, жилых домов и гражданской инфраструктуры. Пострадали 2 полицейских.

ГУР "положило" программу россиян для управления дронами

ГУР МО осуществило кибератаку на российскую программу для управления дронами. Серверы врага перестали работать, что привело к тому, что все программное обеспечение распознается как "чужое" и российским силам отказывается в доступе.

ВСУ сбили Ка-52

На Авдеевском направлении украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражеская "птичка" вместе с экипажем была поражена из ПЗРК.

Путина должны судить за Мариуполь

Правозащитные организации Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds опубликовали расследование, посвященное тому, как весной 2022 российские войска захватывали Мариуполь. По их мнению, за военные преступления перед судом должны быть причастны Владимир Путин, Сергей Шойгу, Рамзан Кадыров и другие. Выдержки из крупного расследования читайте в материале РБК-Украина.

Украина

Шуфричу объявили новое подозрение

Народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, который находится в СИЗО, объявили новое подозрение. Он обвиняется в финансировании Росгвардии в Крыму.

Убийство заместителя мэра Никополя

В Никополе расстреляли автомобиль заместителя мэра города, мужчина погиб на месте происшествия. Правоохранители не называют имя убитого, но, по данным РБК-Украина, речь идет о Виталии Журавлеве.

Также собеседники издания рассказали, что одна из основных версий убийства заместителя мэра Никополя - конфликт с местной группировкой, продолжающийся с 2017 года. Пока нападающих ищут. Больше подробностей - в материале.

Скандал с полком спецназа в Днепре

Нацполиция приняла решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. Спецназовцев переведут в штурмовую бригаду МВД "Лють", а тех, кто откажется, уволят и вручат повестки.

Этому предшествовал скандал между этими спецназовцами и их руководителем. Полицейские бунтовали из-за предложений взять участие в штурмовой бригаде "Лють".

Электронный военный билет

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сейчас идет работа над введением электронного военного билета, при этом он будет не в "Дії".

Скандал с "наводчицей ТЦК" в Космаче

В Ивано-Франковской области полиция перейдет на усиленный режим после столкновения женщин. Накануне в селе Космач толпа женщин окружила машину и напала на женщину с ребенком, считая ее "наводчицей" ТЦК.

Воздухофлотский проспект переименовали

В Киеве официально переименовали Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины. Это решение поддержали 88 депутатов Киевсовета.

Платежки

Украинцам перещитают платежки при оказании некачественных коммунальных услуг. Согласно постановлению Кабмина, речь идет о поставках теплоэнергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управлении бытовыми отходами.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 9 февраля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 37,5707 грн за 1 доллар (-0,0230 грн).

Мир

Санкции ЕС

ЕС планирует внести в 13-й пакет антироссийских санкций, который готовят ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, 55 компаний и более 60 человек. Ограничения коснутся лиц и фирм, занимающихся производством оружия и ключевых технологий и электроники.

Китай и Россия

Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Согласно китайским СМИ, стороны не затрагивали тему Украины, а обсуждали будущее сотрудничество и т.д. В свою очередь в Кремле утверждают, что украинский вопрос все же звучал, но "коротко".

Польша и Венгрия

В ГПСУ предупредили, что 9 февраля польские фермеры заблокируют три пункта пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини", а с 12 февраля еще два - "Устилуг" и "Угринов".

Также акции протеста завтра могут устроить и венгерские фермеры: на автодороге к пункту пропуска "Захонь" (напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно, без блокировки движения.

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