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В ДПСУ попередили про ризик ускладнення руху фур через протести в Польщі та Угорщині

Четвер 08 лютого 2024 14:46
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В ДПСУ попередили про ризик ускладнення руху фур через протести в Польщі та Угорщині Фото: в ДПСУ попередили про ризик ускладнення руху фур через протести в Польщі та Угорщині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями існує ризик ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею та Угорщиною через протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Польща

Згідно з попередньою інформацією, завтра, 9 лютого о 10 ранку розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, які межують з українськими пунктами пропуску:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині";

"Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" - по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно", - пише ДПСУ.

Також ускладнення руху для вантажівок можливе й 12 лютого через пункти пропуску:

  • "Устилуг";
  • "Угринів".

Пропуск здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

Угорщина

Угорські прикордонники попереджають про протест фермерів завтра, 9 лютого, на автошляху до пункту пропуску "Захонь", який розташований навпроти українського "Чоп".

"Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту", - додає пресслужба.

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Першим протестувальники хочуть заблокувати КПП "Дорогуськ - Ягодин".

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