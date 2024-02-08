Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО.

Як пояснили в ГУР, російські терористи встановлюють вищезгаданий софт для перепрошивки своїх дронів марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворогу:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Також через вебсервери російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи "свій-чужий".

Фото: Хакери ГУР провели нову операцію, атакували програму керування дронами росіян (t.me/DIUkraine)

"За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже - до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе", - додає пресслужба.

Наразі терористи намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.

Інші кібератаки

31 грудня 2023 року українська ІТ Армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор".

Також українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії. Це результат роботи за останні пів року.

За даними РБК-Україна, хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ. Хакери викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.