ua en ru
Чт, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 разом із екіпажем під Авдіївкою

Україна, Четвер 08 лютого 2024 12:13
UA EN RU
ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 разом із екіпажем під Авдіївкою Фото: вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищили ЗСУ на Авдіївському напрямку (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом із екіпажем. Його "приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52", - розповів він.

За словами генерала, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Втрати РФ в Україні

З початку російського вторгнення РФ в Україну ЗСУ "приземлили" 325 гелікоптерів ворога. Зокрема, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Окрім вертольота, за останню добу ЗСУ знищили 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Ситуація в Авдіївці

Російські війська з кількох боків наступають на Авдіївку. Експерт Владислав Селезньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення РФ надходить. Противник має тотальну перевагу і поступово просувається.

Наразі ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Росіяни намагаються прорватися до міської забудови, українські захисники стійко відбивають штурми.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, у разі захоплення РФ міста, навряд чи наважиться приїхати до Авдіївки для того, щоб записати відеозвернення перед президентськими виборами в Росії. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Миколаєву та Одесі
З'явилися фото і відео наслідків удару "Шахедів" по Миколаєву та Одесі
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити