Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Україна провела великий обмін полоненими, до Києва вдруге з початку повномасштабної війни приїхала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, а Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити "економічний безвіз".

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Обмін полоненими

Сьогодні відбувся великий та загалом 50-й обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернули 207 українців.

Зокрема, 95 бійців ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 бійців ТрО та один поліцейський.

Найстаршому зі звільнених із полону вже виповнився 61 рік, а наймолодшому скоро буде 21.

Серед звільнених багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

Атака на НПЗ у Санкт-Петербурзі

Цієї ночі росіяни з "найпотужнішої" ППО С-400 намагались збити український безпілотник, який атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі. Проте збиття не виявилось ефективним - дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

Як повідомило джерело РБК-Україна, за цією операцією стоїть ГУР МО.

Тим часом росіяни також підтвердили падіння безпілотника на території заводу та стверджують, що було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

ЦРУ озвучило втрати росіян у війні

За словами директора американського Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса, армія РФ з початку вторгнення в Україну втратила вбитими та пораненими близько 315 тисяч військових.

Крім того, українські воїни знищили дві третини танкових запасів росіян.

Вирок Міжнародного суду ООН

Міжнародний суд ООН оголосив вирок у справі Україна проти Росії. Суд визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна

Нуланд в Києві

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд прибула до Києва. Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Детальніше про це - в матеріалі.

За Князєва внесли заставу

Джерела РБК-Україна повідомили, що за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшив заставу із 20 мільйонів грн до 18 млн грн, а вже сьогодні цю суму внесли й Князєв вийшов із СІЗО.

Мобілізація

У Львівській області працівники ТЦК та СП під час патрулювання вулиць використовуватимуть бодікамери.

Записані відео будуть потрапляти до ТЦК на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

Меморандум між Україною і США

Україна та США підписали меморандум щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги. Як обіцяють в Міноборони, всі наглядові механізми будуть впроваджені до кінця квітня.

Тарифи

Міністр енергетики України Герман Галущенко сказав, що тариф на електроенергію після закінчення опалювального сезону підіймати не планують. Також наразі уряд не розглядає підвищення тарифу для населення на наступний опалювальний сезон.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Нацбанк встановив офіційний курс на 1 лютого 2024 року на такому рівні: 37,5627 грн за 1 долар (-0,3119 грн).

Світ

ЄС

Лідери п'яти країн ЄС закликали вдвічі збільшити допомогу Україні. Про це йдеться у спільному листі від представників Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів.

Вето Орбана щодо 50 млрд намагаються обійти

Лідери Європейського Союзу під час саміту, який відбудеться завтра, запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро для того, аби подолати вето з боку Угорщини. Про це пише Reuters із посиланням на проєкт висновків саміту.

Питання снарядів

Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та Скандинавські країни, готові виділити більше грошей на досягнення мети 1 млн снарядів для України до березня 2024 року.

Bloomberg же пише, що ЄС може надати Україні до березня не мільйон обіцяних, а лише 600 тисяч снарядів.

Тим часом в Міноборони Латвії дивляться на ситуацію позитивніше, стверджуючи, що Україна повинна отримати мільйон снарядів в березні або протягом кількох наступних місяців.

Єврокомісія пропонує продовжити "економічний безвіз"

Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити призупинення імпортних квот та мит для українського експорту ще на рік. Але із включенням "запобіжників" для європейських аграріїв, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах ЄС.

Зокрема, йдеться про механізм "екстреного гальмування" щодо м’яса птиці, яєць і цукру - у разі перевищення певних обсягів імпорту будуть діяти імпортні тарифи.

Цю пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Нідерланди

У Міністерстві оборони Нідерландів висловили впевненість, що

зможуть передати Україні винищувачі F-16 у цьому році. Але точного терміну постачання немає.

Німеччина

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли:

24 бронетранспортери;

4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

ракети для ППО IRIS-T SLS;

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1;

4 спецпристроїв на танки для розмінування;

понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

система проти морських мін;

система відеоспостереження Satcom;

4 автомобілі для прикордонної служби;

450 ланцюгів протиковзання;

194 тисячі індивідуальних сухпайків.

Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41.

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