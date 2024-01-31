У Львові та області працівників ТЦК "озброять" бодікамерами

Працівники ТЦК та СП у Львові та області будуть використовувати бодікамери. Відеофіксація допоможе краще розібратися у разі конфліктної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП .

"Тепер військовослужбовці Збройних Сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу, щодо мобілізації населення Львівської області під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян, будуть використовувати бодікамери", - йдеться в повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

Скандали за участю працівників ТЦК у Львові та області

Раніше повідомлялося, що у Львові та області працівників ТЦК та СП зобов'язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто військовозобов'язаних. Такий наказ оприлюднив керівник апарату Львівської ОВД.

Додамо, що у Львові виник скандал 10 листопада 2023 року, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у "військкоматі" призначили перевірку.

А 12 грудня 2023 року у мережі з'явилися відео, на якому чоловік у військовій формі погрожував священнику за нібито неявку до ТЦК. Інцидент стався у Стрийському районі Львівської області. На скандал відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав Львівський обласний військкомат провести перевірку та наголосив, що мобілізація не повинна проходити з приниженням честі та гідності людини. У ТЦК пізніше справді ініціювали відповідну перевірку.