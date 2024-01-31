Гелікоптери, БТРи та ракети: що у новому пакеті допомоги від Німеччини
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
- 24 бронетранспортери;
- 4 гусеничних всюходи Bandvagn 206;
- ракети для системи ППО IRIS-T SLS;
- 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;
- 3 танки для розмінування WISENT 1;
- 4 спецпристроїв на танки для розмінування;
- понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- система проти морських мін;
- система відеоспостереження Satcom;
- 4 автомобілі для прикордонної служби;
- 450 ланцюгів протиковзання;
- 194 тисячі індивідуальних сухпайків.
Також в уряді Німеччини зазначили, що новий пакет допомоги містить шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами. Але у Берліні додають, що з міркувань безпеки уряд утримується щодо деталей про транспортування та терміни передачі цієї техніки.
Додамо, що на останньому засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів Sea King.
Позиція Німеччини щодо України
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Крім того, у Німеччині заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції.
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