Чи піднімуть тарифи на світло після зими: що кажуть в Міненерго

Наразі уряд не обговорює питання того чи підіймати в Україні тарифи. Чиновники планують дочекатись кінця опалювального сезону.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону.

"Поки що розмова навіть не ведеться. Після того, як завершиться опалювальний сезон і ми зможемо зробити аналіз того, як він пройшов та що треба зробити, щоб підготуватися до наступного, тільки тоді ми будемо розраховувати", - заявила вона.

За її словами, уряд буде орієнтуватись і на економічну ситуацію в Україні. На її думку, наразі потрібно підтримувати українців, особливо, вразливі категорії населення.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не планує підвищувати комунальні тарифи для населення до кінця цієї зими. Зокрема, будуть збережені тарифи на світло.

Тарифи на комуналку

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.