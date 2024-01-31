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За екс-суддю Верховного суду Князєва внесли заставу, - джерело

Середа 31 січня 2024 12:12
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За екс-суддю Верховного суду Князєва внесли заставу, - джерело Фото: Всеволод Князєв (pravo.ua)
Автор: Марія Кучерявець

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу. Напередодні її зменшили до 18 млн гривень, тепер він може вийти із СІЗО.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

Як повідомило джерело, на рахунок Вищого антикорупційного суду внесли 18,16 млн грн застави, визначеної судді Князєву як альтернатива виходу з-під варти.

Наразі він ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде СІЗО під обовʼязки. Зокрема, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не покидати місто Київ тощо.

Справа Князєва

Нагадаємо, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. Його підозрюють у в отриманні хабаря на суму 2,7 млн доларів.

Князєва відправили під варту у травні 2023 року. І за цей час його застава зменшувалася у 7 разів. Востаннє - 30 січня, коли суд постановив зменшити розмір застави з 20 млн гривень до 18,168 млн гривень.

Детально про справу Князєва можете читайте у матеріалі РБК-Україна.

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