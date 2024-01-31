Шольц та четверо лідерів ЄС закликали посилити військову допомогу Україні

П'ятеро лідерів ЄС закликали посилити підтримку України. Вони написали спільний лист-звернення до партнерів та союзників України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Лист-звернення написали канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте. Вони закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Політики зазначили, що воля України до боротьби зберігається і є джерелом натхнення для Європи. Але на тлі тривалого конфлікту назрівають проблеми, зокрема, з нестачею артилерійських боєприпасів, а зобов’язання щодо військової підтримки ризикують не відповідати потребам.

"Ми повинні відновити нашу рішучість і подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити підтримку тільки, скільки буде потрібно. Сьогодні актуальним є забезпечення боєприпасами та системами озброєння, включно з гаубицями, танками, БПЛА та засобами протиповітряної оборони, які так гостро потрібні Україні на землі", - йдеться у листі.

Також лідери п'яти країн ЄС закликають прискорити постачання боєприпасів шляхом передачі снарядів зі складів країн-членів Європейського союзу або спільної закупівлі.

"Наша здатність продовжувати підтримувати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі є вирішальною. Насправді, це питання нашої спільної європейської безпеки, а для мужніх військовослужбовців України - питання життя і смерті", - наголошують п'ять лідерів ЄС.

Лютневий саміт ЄС

1 лютого у Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради. Україна розраховує, що там буде ухвалено позитивне рішення про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Нагадаємо, що допомогу Україні блокує угорський прем'єр Віктор Орбан.В ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України.

За даними Bloomberg, Угорщина також передумала блокувати створення військового фонду ЄС на 5,4 млрд євро для України.