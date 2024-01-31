Україна та Сполучені Штати Америки посилюють співпрацю у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої ЗСУ. Сьогодні, 31 січня, країни підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міноборони США Робертом Сторчем у Києві.

Під час зустрічі Умєров поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в українському Міноборони. Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

"До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме", - зазначив міністр.

Фото: Україна та США підписали меморандум про посилення контролю за міжнародною допомогою (t.me/ministry_of_defense_ua)

Умєров також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

У рамках зустрічі Головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа - посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого Меморандум передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей.

Американські інспектори у Києві

Нагадаємо, 29 січня до Києва прибули генеральні інспектори з Міноборони, Держдепартаменту та агентства з міжнародного розвитку США. Вони приїхали для перевірки наданої Україні американської допомоги.