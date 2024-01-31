Історичний вирок. Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі Україна проти Росії

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй (ООН) сьогодні, 31 січня, визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму. Відповідне рішення у Гаазі оголошено у справі по позову України.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

В міжнародному суді заявили, що РФ, зокрема, не проводила розслідування фінансової підтримки незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні у 2014 році.

При цьому у зачитаному головою суду Джоан Донох’ю рішенні не було вказано про призначення компенсацію, про що йшлося у вимогах української сторони у позові.

Крім того, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності РФ за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд ООН сьогодні підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до Росії у справі про фінансування тероризму.

Утиски в окупованому Криму

Що стосується позову України проти РФ щодо справи про порушення конвенцій про подолання форм расової дискримінації - йдеться про утиски кримських татар та українців на території тимчасово окупованого півострова, то в суді заявили, що Україна не змогла довести більшість фактів такої расової дискримінації.

Зокрема, в Гаазі визнали, що Росія не змогла захистити права етнічних українців, які проживали в Криму, таким чином Москва порушила свої зобов'язання в межах зазначеної Конвенції.

Повний текст рішення суду у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (позов Україна проти Росії) можна прочитати за цим посиланням.

Суд ООН по позову України проти Росії 31 січня

Нагадаємо, сьогодні у середу міжнародний суд ООН оголошує фінальне рішення за позовом України проти РФ у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації - на Донбасі та у Криму.

Засідання суду у Палаці миру в Гаазі (Нідерланди) транслюється в прямому ефірі.

Даний позов проти РФ до суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року, він пов'язаний з агресією загарбників у Криму та на Донбасі. У позові йдеться про порушення Кремлем двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.