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ЄС може надати Україні до березня лише 600 тисяч, а не мільйон снарядів, - Bloomberg

Україна, Середа 31 січня 2024 08:59
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ЄС може надати Україні до березня лише 600 тисяч, а не мільйон снарядів, - Bloomberg Фото: ЄС може надати Україні до 1 березня лише 600 тисяч, а не мільйон (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

Європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, що був обумовлений раніше, 1 березня 2024 року. До цього часу у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами дипломатів, "європейським союзникам не вистачить 1 мільйона набоїв, які вони обіцяли поставити до 1 березня", надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч набоїв на тлі постійних затримок виробництва та побоювань щодо виснаження запасів.

"Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року", - цитує видання слова дипломатів.

Якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб продовжувати тиск, "Росія може продовжувати стріляти з артилерії, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", - сказала дослідник Rand Corp. та офіцер резерву армії США Енн Марі Дейлі.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

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