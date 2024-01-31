Вісім країн ЄС готові виділити більше грошей для постачання 1 млн снарядів для України

Естонія та ще принаймні сім інших країн, включаючи Польщу та Скандинавські країни, готові виділити більше грошей на досягнення мети 1 млн снарядів для України до березня 2024 року.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Навіть якщо ЄС навряд чи вкладеться у березневий термін, наявність нового фінансування виробництва означає, що снаряди зрештою будуть відправлені до України, додав він.

Певкур сказав, що в Україну було поставлено лише третину з мільйона снарядів, а ще 30% мають бути доставлені до березня.

"Нам все ще не вистачає приблизно третина цієї кількості", - сказав Певкур. "Ось чому нам потрібно дати чіткий сигнал, що у нас є або снаряди або гроші". Певкур додав, що очікує, що його колеги на зустрічі у Брюсселі візьмуть на себе зобов'язання знайти снаряди чи фінансування снарядів для України.

Однак деякі держави-члени налаштовані оптимістичніше. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив агентству Bloomberg, що він "дуже оптимістичний і впевнений, що найближчим часом ми зможемо зібрати 1 мільйон", додавши, що, незважаючи на "деякі труднощі", ціль має бути досягнута до кінця терміну.

Зустріч міністрів оборони країн ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель на зустрічі 31 січня заявив, що міністри оборони ЄС представили плани з досягнення мети в 1 млн снарядів.

"Україні потрібно більше боєприпасів, існує великий дисбаланс щодо вогневої потужності однієї сторони порівняно з іншою, і цю прогалину необхідно заповнити", - сказав він.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, йшлося про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів.