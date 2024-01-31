ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідери ЄС погодилися на щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, - Reuters

Брюссель, Середа 31 січня 2024 12:48
UA EN RU
Лідери ЄС погодилися на щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро, - Reuters Фото: лідери ЄС погоджуються на дебати щодо пакету допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Допомога має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС.

У новій версії проекту висновків саміту лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії. Це не надасть Угорщині права накласти вето на допомогу.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться у проекті ув'язнення від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Претензії Угорщини

Поки що неясно, чи погодиться на такий проект Угорщина.

Дипломати заявили, що Будапешт хоче не лише отримати щорічне право вето, але також не хоче сплачувати збільшення витрат на обслуговування спільних позик ЄС для фонду відновлення, стверджуючи, що він не отримав своїх грошей.

Оскільки фонди відновлення Угорщини все ще заморожені, а термін дії програми спливає у 2026 році, Будапешт також хоче, щоб ЄС продовжив термін дії програми на два роки до 2028 року.

Дипломати та чиновники ЄС стверджують, що ні звільнення від участі у підвищенні відсоткових витрат, ні продовження програми фонду відновлення не є юридично можливими.

Саміт ЄС

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина
NEWS
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії