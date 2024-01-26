Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Ставка

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої обговорили ситуацію на фронті, зокрема що стосується Авдіївки, Куп'янську та півдня. Також серед тем були снаряди, дрони, захист від повітряного терору РФ.

Іл-76

У ГУР повідомили, що в день падіння Іл-76 мав пройти наймасштабніший обмін полоненими за всю історію повномасштабної війни з РФ. Але він не відбувся.

Це мав би бути ювілейний 50-тий обмін військовополонених.

Втрати України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує розкрити дані про втрати Україні у війні з Росією. За його словами, вони "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше ніж 100 тисяч.

Обмін тілами

В Україну повернули тіла (останки) 77 загиблих військових, повідомив Координаційний штаб. Робота з підготовки до репатріації велася тривалий час та відбулася завдяки спільним зусиллям України та міжнародних організацій.

Україна

Виплати переселенцям

Уряд автоматично подовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Після чого запрацюють нові правила допомоги ВПО, виплати будуть продовжені ще на шість місяців для вразливих категорій.

Кому скасують виплати, чому їх скорочують і яких змін чекати переселенцям найближчим часом ‒ читайте у матеріалі РБК-Україна.

Глава МЗС Данії в Україні

В Україні перебуває з візитом міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. В Instagram дипломат повідомив, що серед ночі йому довелося спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Серед іншого він анонсував виділення 8,75 млн доларів на боротьбу з корупцією в Україні.

Курс

Національний банк України різко підвищив курс долара. Валюта дорожчає четвертий день поспіль. Станом на 29 січня курс встановлено на такому рівні: 37,7811 грн за 1 долар (+0,1986 грн).

НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) знайшло у начальника управління поліції Києва необґрунтованих активів майже на 3,9 млн гривень. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Олександра Дибова. У столичному главку щодо цього призначать службове розслідування.

ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони. Їх підозрюють у закупівлях неякісної амуніції для військових. Це спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень. Також екс-посадовців підозрюють у розтраті понад 222 млн гривень.

Світ

США

Видання The Guardian пише, що двопартійні переговори між демократами та республіканцями в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, від якої залежить подальша допомога Україні, опинилися під загрозою.

ЄС

Лідери ЄС готові позбавити Угорщину права голосу, якщо її прем'єр Віктор Орбан на саміті 1 лютого блокуватиме схвалення 50 млрд євро для України, передає Politico.

Більше того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив впевненість, що лідери Європейського Союзу на саміті наступного тижня досягнуть угоди щодо 50 млрд євро для Києва. І це, за його словами, буде зроблено з Будапештом чи без нього.

НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по Альянсу та ЄС "активізуватися" і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час.

На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.

КНДР

The New York Times написало, що в США не виключають збройного конфлікту між Південною Кореєю та КНДР, що може статися найближчим часом.

На думку американських посадовців, нещодавні заяви північнокорейського диктатора Кім Чен Ина були "агресивнішими", тож до них потрібно ставитися серйозно.

Транзит газу

Bloomberg пише, що ЄС готується до припинення транзиту газу з РФ через Україну по завершенню договору наприкінці поточного року. В керівництві ЄС вважають, що залежні від російського газу країни блок зможуть знайти альтернативу.