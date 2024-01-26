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Зеленський провів чергову Ставку: говорили про снаряди та дрони

П'ятниця 26 січня 2024 15:27
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Зеленський провів чергову Ставку: говорили про снаряди та дрони Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорювалося питання снарядів та дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

"Авдіївка, Куп’янськ, південь - усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - заявив він.

За словами Зеленського, ще один фокус уваги засідання Ставки був на снарядах.

"Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - заявив він.

Крім того, президент заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", - додав він.

Снаряди для України

У березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів для України. Він передбачає надання ЗСУ 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Проте вже у листопаді 2023 року ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів та закликав тиснути на лідерів ЄС із цього питання.

При цьому міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав країни ЄС зробити свій внесок у постачання одного мільйона снарядів для України.

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