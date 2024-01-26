У ЄС готові позбавити Орбана права голосу за блокування 50 млрд євро Україні, - Politico

Лідери ЄС можуть виключити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із процесу голосування у блоці, якщо він продовжить перешкоджати виділенню пакета допомоги Україні на 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, після кількох років м'якого підходу до Орбана, цього разу європейські дипломати подають сигнали про те, що "ядерний варіант" - виключення Будапешта з процесу голосування в ЄС - більше не є немислимим, якщо він поставить під загрозу безпеку України, країни-кандидата у ЄС.

П'ять європейських чиновників та дипломатів заявили, що інші країни блоку готові зробити кроки проти Будапешта, що стане історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість та одностайність.

"Якщо Орбан справді знову заблокує угоду [за бюджетом та 50 млрд євро для України] на лютневому саміті, використання статті 7 для позбавлення Угорщини права голосу може стати реальним варіантом", - сказав один дипломат ЄС.

Саміт ЄС

Голосування наступного тижня щодо допомоги Україні має важливе значення як для України, так і для меседжу ЄС президенту Росії Володимиру Путіну про те, що Україна має одностайну підтримку західних союзників. У грудні Орбан заблокував спробу ЄС відправити допомогу Україні на знак підтримки Путіна. Орбан заявив тоді, що він готовий розблокувати своє вето лише у тому випадку, якщо ЄС розблокує заморожену допомогу Угорщини за порушення нею верховенства закону.

Європейські лідери також прагнуть продемонструвати постійну підтримку, оскільки Вашингтон щосили намагається домовитися про власну фінансову допомогу Києву.

Пентагон оголосив, що в українських солдатів на передовій закінчуються боєприпаси без постійної підтримки США. А через потенційне повернення прокремлівської програми колишнього (і нинішнього кандидата від Республіканської партії) президента США Дональда Трампа серед європейських лідерів виникає відчуття невідкладності.

Орбан набрид

Протягом багатьох років Європейський Союз намагався стримати відкат Угорщини до демократії, відмовляючи у допомозі, оскільки країна відходила від ліберальних цінностей блоку. У свою чергу, Орбан використав тактичне вето на широкий спектр європейських справ, щоби в минулі роки отримати більше грошей.

"Очевидно, що главам держав та урядів набрид Орбан", - сказав Стівен Ван Хеке, професор європейської політики в Левенському університеті. "Настав час Орбану усвідомити, що загроза статті 7 тепер існує".

Однак дипломати заявили, що деякі країни Центральної та Східної Європи бояться посилатися на статтю 7, оскільки побоюються, що в майбутньому вони можуть зіткнутися з аналогічним контролем з питань верховенства закону вдома.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо особливо є "дикою картою", оскільки залишається незрозумілим, чи буде він зрештою відданий Орбану або решті блоку.