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Менше ніж 100 тисяч. У Раді пропонують розкрити втрати України на війні

Київ, П'ятниця 26 січня 2024 14:53
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Менше ніж 100 тисяч. У Раді пропонують розкрити втрати України на війні Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує розкрити дані про втрати Україні у війні з Росією. За його словами, вони менші, ніж 100 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії, яку цитує LB.

Нардеп заявив, що пропонував президентові України розсекретити дані про втрати України на війні. Глава держави поки не ухвалив рішення щодо цього.

За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше 100 тисяч.

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - сказав він.

Додамо, що військове командування не розголошує втрати України у війні з Росією. Це пояснювали, зокрема, і тим, що ці дані можуть допомогти ворогу.

Втрати Росії у війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 380 тисяч окупантів.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

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