НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 29 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,7811 грн за 1 долар (+0,1986 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,0567 гривень за 1 євро (+0,1406 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 22 копійки до 37,77-37,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,40 грн/долар.

Міжнародні резерви

Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2024 року з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, рівень резервів на прогнозному горизонті залишається досить високим та комфортним і таким, що дозволяє забезпечувати курсову стійкість.

НБУ використовує резерви для інтервенцій на валютному ринку для компенсації структурного дефіциту, який виник після початку війни, а також з метою уникнення надмірних коливань курсу.