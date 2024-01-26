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НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 15:53
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НБУ різко підвищив офіційний курс долара Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,7811 грн за 1 долар (+0,1986 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,0567 гривень за 1 євро (+0,1406 грн).

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 22 копійки до 37,77-37,81 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ різко підвищив офіційний курс долара

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 38,40 грн/долар.

Міжнародні резерви

Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2024 року з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, рівень резервів на прогнозному горизонті залишається досить високим та комфортним і таким, що дозволяє забезпечувати курсову стійкість.

НБУ використовує резерви для інтервенцій на валютному ринку для компенсації структурного дефіциту, який виник після початку війни, а також з метою уникнення надмірних коливань курсу.

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