Кабмін автоматично подовжив виплати для всіх ВПО до 1 березня, але є нюанс
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 26 січня, ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, з 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить Міністерство соціальної політики.
Однак виплати будуть продовжені ще на шість місяців для:
- ВПО з числа пенсіонерів;
- громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
- дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій.
Нагадаємо, що загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.
Виплати для ВПО
Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.
Водночас, як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.
До того ж віце-прем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що сасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб, крім пенсіонерів та деяких інших категорій, пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.
Детально про те, кому та навіщо скорочують виплати можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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