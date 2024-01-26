Оборудки з закупівлями для ЗСУ. Слідство щодо колишніх чиновників Міноборони завершене

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо колишніх високопосадовців Міністерства оборони. Їх підозрюють у закупівлях неякісної амуніції для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як нагадали в ДБР, колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Це спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень. Також їх підозрюю у розтраті понад 222 млн гривень.

Ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ за завищеними цінами та низької якості на суму понад 1,4 млрд гривень. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушені інструкції Міноборони. У результаті ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Колишнім чиновникам Міноборони загрожує до 15 років ув'язнення. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, їх передадуть до суду.

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, минулого року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Пізніше ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень. Йдеться про події 2020-2021 років, коли Міноборони очолював Андрій Таран.