Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ставка

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время которой обсудили ситуацию на фронте, в частности, что касается Авдеевки, Купянска и юга. Также среди тем были снаряды, дроны, защита от воздушного террора РФ.

Ил-76

В ГУР сообщили, что в день падения Ил-76 должен был пройти самый масштабный обмен пленными за всю историю полномасштабной войны с РФ. Но он не состоялся.

Это должен быть юбилейный 50-й обмен военнопленных.

Потери Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает раскрыть данные о потерях Украины в войне с Россией. По его словам, они "не так велики, как люди сами себе представляют" и составляют менее 100 тысяч.

Обмен телами

В Украину вернули тела (останки) 77 погибших военных, сообщил Координационный штаб. Работа по подготовке к репатриации велась длительное время и прошла благодаря совместным усилиям Украины и международных организаций.

Украина

Выплаты переселенцам

Правительство автоматически продлило выплаты для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта. После чего заработают новые правила помощи ВПЛ, выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для уязвимых категорий.

Кому отменят выплаты, почему их сокращают и каких изменений ждать переселенцам в ближайшее время - читайте в материале РБК-Украина.

Глава МИД Дании в Украине

В Украине находится с визитом министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. В Instagram дипломат сообщил, что ночью ему пришлось спускаться в укрытие во время воздушной тревоги. Среди прочего он анонсировал выделение 8,75 млн долларов на борьбу с коррупцией в Украине.

Курс

Национальный банк Украины резко повысил курс доллара. Валюта дорожает четвертый день подряд. По состоянию на 29 января курс установлен на таком уровне: 37,7811 грн за 1 доллар (+0,1986 грн.).

НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) нашло у начальника управления полиции Киева необоснованных активов почти на 3,9 млн гривен. По данным источников РБК-Украина, речь идет об Александре Дыбове. В столичном главке касательно этого назначат служебное расследование.

ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование дела в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны. Их подозревают в закупках некачественной амуниции для военных. Это привело к тяжелым последствиям на 1,4 млрд гривен. Также экс-чиновников подозревают в растрате более 222 млн гривен.

Мир

США

Издание The Guardian пишет, что двухпартийные переговоры между демократами и республиканцами в Сенате США по соглашению о безопасности границ, от которого зависит дальнейшая помощь Украине, оказались под угрозой.

ЕС

Лидеры ЕС готовы лишить Венгрию права голоса, если ее премьер Виктор Орбан на саммите 1 февраля будет блокировать одобрение 50 млрд евро для Украины, передает Politico.

Более того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность, что лидеры Европейского Союза на саммите на следующей неделе достигнут соглашения по 50 млрд евро для Киева. И это, по его словам, будет сделано с Будапештом или без него.

НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу и ЕС "активизироваться" и предоставить еще большее финансирование Украине в это критическое время.

По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

КНДР

The New York Times написало, что в США не исключают вооруженный конфликт между Южной Кореей и КНДР, который может произойти в ближайшее время.

По мнению американских чиновников, недавние заявления северокорейского диктатора Ким Чен Ина были более "агрессивными", поэтому к ним нужно относиться серьезно.

Транзит газа

Bloomberg пишет, что ЕС готовится к прекращению транзита газа из РФ через Украину по завершению договора в конце текущего года. В руководстве ЕС считают, что зависимые от российского газа страны блок смогут найти альтернативу.