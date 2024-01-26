НАТО та ЄС повинні активізуватися та надати більше фінансування Україні, - Столтенберг

Союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше фінансування Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Відповідну заяву Столтенберг зробив на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Він подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО.

" Усі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності. Це вкрай важливо для стабільності країни та регіону", - сказав генсек Альянсу.

Він наголосив, що війна Росії проти України наближається до двох років. Столтенберг додав, що союзники України повинні активізуватися.

"Але союзники по НАТО та Європейському союзу повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час", - заявив Столтенберг.

На думку генсека, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.