Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

ГУР атакувало нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом

Вранці російська сторона заявила про атаку БПЛА на нафтобазу у місті Клинці Брянської області. Внаслідок чого там спалахнула велика пожежа. Згодом джерело РБК-Україна в спецслужбах підтвердило, що це була успішна операція Головного управління розвідки Міноборони.

Крім того, джерело підтвердило й атаку на Тамбовський пороховий завод у російському місті Котовську. Це підприємство є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

Офіційно в ГУР не підтверджують причетність, але зазначають, що ця "бавовна" ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

Росія може планувати великий наступ влітку 2024 року

Financial Times із посиланням на західних і українських посадовців написало, що Росія може готуватися до переходу в масштабний наступ влітку 2024 року.

За даними FT, Москва може планувати великомасштабний наступ влітку з метою повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва.

Окупанти почали експлуатацію ще одного літака А-50

Британська розвідка у сьогоднішньому огляді підтвердила, що після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення Росія ввела в експлуатацію нове повітряне судно А-50. Тепер цей літак кружляє над Краснодарським краєм РФ.

При цьому представник ГУР Міноборони Андрій Юсов поділився, у Росії ще залишилось менше десятка літаків А-50, зокрема їх модифікацій.

Україна

Кордон

Румунські фермери сьогодні припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ".

У Держприкордонслужбі нагадали, що перетнути державний кордон України з Румунією через цей пункт пропуску можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Політика

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

Сторони обговорили майбутній візит Сійярто до Ужгорода, що запланований на 29 січня.

Скандали

Один із фігурантів справи щодо директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи вже перебуває в СІЗО. За даними РБК-Україна, це співробітник Держгеокадастру.

Курс долара

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта також дешевшає.

На ранок 19 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 20 копійок до 38,25 грн, курс євро впав на 25 копійок до 41,80 грн. Детальніше про ціни на валюту - в матеріалі РБК-Україна.

Ціни

За даними, оприлюдненими на сайті Нацбанку, інфляційні очікування в Україні продовжують покращуватись. Тож зростання споживчих цін за підсумками 2024 року становитиме близько 10%. Детальніше про те, що буде з цінами в Україні протягом року - читайте тут.

Світ

США

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня. Це вкотре дасть змогу запобігти шатдауну (зупиненню роботи уряду США)

"За" проголосували 314 законодавців, проти - 108. Раніше законопроєкт підтримав Сенат. Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

ЄС

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти РФ, який він має намір затвердити до 24 лютого - другої річниці російського вторгнення в Україну.

За інформацією Bloomberg, можливі заходи включають створення нових списків санкцій, введення додаткових торговельних обмежень та протидію постійним спробам Москви обходити санкції ЄС як через треті країни, так і через компанії в межах Євросоюзу.

У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП

Близько о пів на першу ночі 19 січня у Люблінському воєводстві Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив інформацію в коментарі РБК-Україна. Відомо, що в автобусі їхало 26 громадян України. З них двоє українців отримали незначні травми. Наразі слідчі з'ясовують причини та обставини ДТП.

НАТО

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всеосяжної війни" з Росією та зазначив, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

За його словами, жителі країн членів Альянсу повинні усвідомити, що Альянс більше "не перебуває в мирі".

Німеччина

У Німеччині вирішили спростити отримання громадянства іноземцями. Тепер податися на німецьке громадянство можна після 5 років проживання в країні, а не 8, як це було раніше. У окремих випадках навіть після трьох.