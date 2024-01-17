Британська розвідка оцінила значення ліквідації російського літака А-50

Успішна ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що літаки були підбиті українськими силами.

За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 "має велике значення".

"Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій", - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Британії, ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, які, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар. "Однак підвищене навантаження на літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії", - йдеться в повідомленні.

Ліквідація літака А-50

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22.

Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари.

Водночас спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості російської армії обстрілювати територію України.