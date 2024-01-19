Конгрес США схвалив законопроєкт для запобігання "шатдауну" та направив його Байдену

Палата представників США схвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня і запобігання часткового закриття уряду. Його було відправлено на остаточне затвердження президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за законопроєкт проголосували 314 голосів, проти - 108 законодавців, серед яких - 106 республіканців та двоє демократів. Сенат ухвалив законопроєкт раніше, проголосувавши за нього 77-18 голосами ще до закінчення терміну, встановленого на вихідні. "У нас хороші новини для Америки. У п’ятницю не буде закриття уряду", - заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) безпосередньо перед голосуванням у Сенаті. Документ продовжить тимчасове фінансування федеральних програм до двох термінів - 1 та 8 березня.