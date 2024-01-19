У НАТО заявили, що цивільне населення Заходу має готуватися до "всебічної війни" з Росією

Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Він зазначив, що хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО - ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав Бауер.

Чиновник НАТО також додав, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - зазначив Бауер.

Попередження чиновника зроблено напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів холодної війни, під час яких сили Альянсу тренуються відбивати вторгнення російських військ.

У НАТО готуються до можливих ескалацій з боку РФ

Раніше німецьке видання Bild написало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт начебто може статися вже в лютому цього року.

Нещодавно керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Також Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між Росією та НАТО ймовірне. Такий сценарій може розгорнутись за п'ять-вісім років.