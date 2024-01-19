Одного з фігурантів справи Мазепи вже помістили під арешт

Один з фігурантів справи, до якої причетний український бізнесмен, директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, вже перебуває у слідчому ізоляторі.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За їхніми словами, співробітник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру перебуває під вартою ще з грудня минулого року.

Варто зауважити, що раніше у Державному бюро розслідувань повідомляли про причетність до справи Мазепи чиновників Держгеокадастру. Їх підозрюють у перевищенні повноважень під час ухвалення рішень щодо виділення земельних ділянок.

Справа Мазепи

Нагадаємо, ще вчора джерела РБК-Україна повідомили про те, що на кордоні було затримано українського бізнесмена, директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Його затримали на кордоні з Польщею. Бізнесмен хотів поїхати на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Також у його компанії провели обшуки співробітники Державного бюро розслідувань.

Сьогодні, 19 січня, суд почав обирати йому запобіжний захід. Прокуратура просить, щоб бізнесмена арештували з можливістю застави у розмірі 700 мільйонів гривень.