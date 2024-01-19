Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

ГУР атаковало нефтебазу под Брянском и пороховой завод под Тамбовом

Утром российская сторона заявила об атаке БПЛА на нефтебазу в городе Клинцы Брянской области. В результате чего там вспыхнул большой пожар. Впоследствии источник в спецслужбах подтвердил, что это была успешная операция Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, источник подтвердил и атаку на Тамбовский пороховой завод в российском городе Котовске. Это предприятие является одним из самых крупных в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Официально в ГУР не подтверждают причастность, но отмечают, что эта "бавовна" усложняет логистику россиян и срывает графики поставок.

Россия может планировать большое наступление летом 2024 года

Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников написало, что Россия может готовиться к переходу в масштабное наступление летом 2024 года.

По данным FT, Москва может планировать крупномасштабное наступление летом с целью полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, по словам официальных лиц, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или Киева.

Оккупанты начали эксплуатацию еще одного самолета А-50

Британская разведка в сегодняшнем обзоре подтвердила, что после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения Россия ввела в эксплуатацию новое воздушное судно А-50. Теперь этот самолет кружит над Краснодарским краем РФ.

При этом представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов поделился, что у России еще осталось менее десятка самолетов А-50, в том числе их модификаций.

Украина

Граница

Румынские фермеры сегодня прекратили блокировку движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского ПП "Красноильск".

В Госпогранслужбе напомнили, что пересечь государственную границу Украины с Румынией через этот пункт пропуска можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Политика

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили предстоящий визит Сийярто в Ужгород, который запланирован на 29 января.

Курс доллара

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться по падению на межбанке. Единая европейская валюта тоже дешевеет.

К утру 19 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 38,25 грн, курс евро упал на 25 копеек до 41,80 грн. Подробнее о ценах на валюту - в материале РБК-Украина.

Цены

По данным, обнародованным на сайте Нацбанка, инфляционные ожидания в Украине продолжают улучшаться. Так что рост потребительских цен по итогам 2024 года составит около 10%. Детальнее о том, что будет с ценами в Украине в течение года - читайте здесь.

Мир

США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта. Это в который даст возможность предотвратить шатдаун (остановку работы правительства США)

"За" проголосовали 314 законодателей, против - 108. Ранее законопроект поддержал Сенат. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

ЕС

Европейский Союз начал обсуждение нового пакета санкций против РФ, который он намерен утвердить до 24 февраля - второй годовщины российского вторжения в Украину.

По информации Bloomberg, возможные меры включают в себя создание новых списков санкций, введение дополнительных торговых ограничений и противодействие постоянным попыткам Москвы обходить санкции ЕС как через третьи страны, так и через компании в рамках Евросоюза.

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП

Около половины первого ночи 19 января в Люблинском воеводстве Польши автобус с украинцами попал в ДТП. Спикер МИД Олег Николенко подтвердил информацию в комментарии РБК-Украина. Известно, что в автобусе ехали 26 граждан Украины. Из них два украинца получили незначительные травмы. Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП.

НАТО

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран Запада должно готовиться к "всеобъемлющей войне" с Россией и отметил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января.

По его словам, жители стран-членов НАТО должны осознать, что Североатлантический союз больше "не находится в мире".

Германия

В Германии решили упростить получение гражданства иностранцами. Теперь податься на немецкое гражданство можно после 5 лет проживания в стране, а не 8, как это было раньше. В отдельных случаях даже после трех.